Танцевальный флешмоб и масштабный праздник красок предложили провести на День молодежи активисты Нижнего Тагила (ФОТО)

В этот раз на встрече в Дворце молодежи собралось порядка 35 тагильчан. Это меньше, чем на первой встрече, где было порядка 80 участников. Тем не менее, обсуждения затянулись на целых четыре часа. Были предложены новые идеи того, как должен пройти праздник, получили развитие предложенные ранее идеи.

Например, один из организаторов «Праздника красок Холи» собирается повторить его с ещё большим размахом. Другой участник предложил устроить во время праздника массовый танцевальный флэш-моб.

Это далеко не последняя встреча инициативной молодежи. Обсуждения того, как именно должен пройти праздник День молодежи, будут проходить и в дальнейшем. Ближайшее собрание состоится в пятницу в Дворце молодежи.