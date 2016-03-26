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Танцевальный флешмоб и масштабный праздник красок предложили провести на День молодежи активисты Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Танцевальный флешмоб и масштабный праздник красок предложили провести на День молодежи активисты Нижнего Тагила (ФОТО)

26 марта 2016, 14:00Общество
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