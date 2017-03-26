Акция «Семья без наркотиков» среди школьников прошла в Нижнем Тагиле

Детям показали фильм социальной тематики «Урок трезвости» - о вреде алкоголя. Лариса Галич провела интересный эксперимент с коробкой на тему наркотиков, в котором приняли участие 20 учащихся, об этом сообщает ГУ МВД Свердловской области .

В ходе беседы помощник судьи Ирина Бутенко напомнила подросткам о случае, который произошел в школе: один из школьников был приговорен к лишению свободы сроком на 5,5 лет за торговлю наркотиков.