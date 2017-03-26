Митинг против жестокого обращения с животными прошел в Екатеринбурге (ФОТО)

Участники митинга отметили, что в появлении большого количества безнадзорных собак на улицах города виноваты исключительно сами люди.

Как пишет «Областная газета», активисты просят увеличить срок наказания за жестокое обращение с четвероногими до шести лет лишения свободы. Кроме подписей волонтеры и зоозащитники собрали корма для подопечных и деньги для приютов.