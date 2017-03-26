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Мужчина поджог прокуратуру Первоуральска из-за маленькой пенсии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина поджог прокуратуру Первоуральска из-за маленькой пенсии

26 марта 2017, 10:05Общество
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