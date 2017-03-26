Мужчина поджог прокуратуру Первоуральска из-за маленькой пенсии

Как сообщили родственники погибшего, мужчина был на пенсии, именно она и послужила причиной чудовищного инцидента. Пенсия у мужчины была в размере прожиточного минимума, но с увеличением последнего, размер ее не изменялся. Погибший хотел выяснить, почему пенсия не увеличивается.