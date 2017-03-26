Супруга чиновника не смогла подтвердить доходы и лишилась недвижимости в Свердловской области

По имеющимся сведениям, таких доходов у семьи быть не могло. В ходе проверочных мероприятий чиновник не смог подтвердить законность дохода за последние три года.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Свердловской области, надзорная инстанция инициировала обращение в суд с просьбой взыскать данную недвижимость в пользу государства.

В ноябре прошлого года состоялось заседание, суд принял решение отклонить исковые требования прокуратуры. Однако надзорное ведомство проявило принципиальность и обжаловало решение. Дом, принадлежащий жене чиновника, обращен в пользу государства.