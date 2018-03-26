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Новости Нижнего Тагила

9 тысяч тагильчан получат прибавку к пенсии с 1 апреля 2018 года

26 марта 2018, 22:00Добавить новость
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Около 9 тыс. жителей Нижнего Тагила получат прибавку к пенсии. С 1 апреля 2018 года произойдёт индексация пенсионных выплат, в ходе которой пенсии вырастут на 2,9%.

Увеличение пенсионных выплат коснётся 8 300 получателей социальных пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца. Будут также проиндексированы пенсии военнослужащих и членов их семей, ликвидаторов, пострадавших в радиационных или техногенных катастрофах, федеральных и государственных гражданских служащих.

Как передают «Все новости», с 1 апреля 2018 года размер пенсионных выплат в Нижнем Тагиле вырастет с 9 374 до 9 646 рублей. Всего по стране произойдёт повышение для 4 млн россиян. Расходы правительства составят 10 млрд рублей.


В середине января 2018 года стали поступать первые сведения об отказах в назначении страховой части пенсии для граждан России. Поводом для этого в пенсионном фонде назвали недостаточный стаж или малое количество накопленных пенсионных баллов.

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