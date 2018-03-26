Литий-ионная технология в инструментах Makita (ВИДЕО)

Применение литий-ионной технологии

В своих электроинструментах компания Makita использует технологию LXT, которая позволяет улучшить отношение мощности батареи к ее массе. Это стало возможно благодаря применению более совершенных литий-ионных элементов питания вместо прежних никель-кадмиевых и никель-металлогидридных аккумуляторов.

Преимущества литиевых элементов

Литий – очень легкий материал, обладающий большим электрохимическим потенциалом. По своей легкости он занимает третье место среди прочих металлов. Элементы питания, изготовленные на основе лития, имеют малый вес при высокой плотности энергии. Их емкость составляет 3,6 В, что в три раза выше емкости никель-металлогидридных аккумуляторов.

Литиевые аккумуляторы имеют следующие преимущества.

Вес . Электрическая энергия передается за счет движения легких литиевых ионов. Этим аккумуляторы на основе лития отличаются от элементов питания прочих видов, где для уменьшения эффекта памяти используют металлы с большим весом.

. Электрическая энергия передается за счет движения легких литиевых ионов. Этим аккумуляторы на основе лития отличаются от элементов питания прочих видов, где для уменьшения эффекта памяти используют металлы с большим весом. Высокая плотность энергии . Эта величина рассчитывается как отношение количества энергии, которое может быть сохранено в батарее, к ее массе. Плотность энергии литиевых батарей в два раза выше, чем у никель-кадмиевых устройств.

. Эта величина рассчитывается как отношение количества энергии, которое может быть сохранено в батарее, к ее массе. Плотность энергии литиевых батарей в два раза выше, чем у никель-кадмиевых устройств. Большая производительность – на 430% выше, чем у аккумуляторов на основе никеля. Ёмкости одной заряженной батареи хватает на работу со средней интенсивностью в течение целого дня. Энергия аккумуляторов расходуется экономно благодаря четырехполюсным двигателям инструментов серии LXT и восьмиконтактной схеме подключения батарей.

– на 430% выше, чем у аккумуляторов на основе никеля. Ёмкости одной заряженной батареи хватает на работу со средней интенсивностью в течение целого дня. Энергия аккумуляторов расходуется экономно благодаря четырехполюсным двигателям инструментов серии LXT и восьмиконтактной схеме подключения батарей. Компактность . Из-за высокой плотности энергии в литиевых батареях уменьшилось количество элементов питания, которые необходимы для создания рабочего напряжения. Так, для работы электродрели Makita требуется напряжение 18 В. В никель-кадмиевой батарее для этого используют 15 элементов питания, в литиевой-ионной – всего 5. Соответственно, вес первой составляет 825 г, второй – 450 г. Применение литий-ионной технологии позволило уменьшить вес батарей на 40%, причем сами устройства стали более компактными и удобными.

. Из-за высокой плотности энергии в литиевых батареях уменьшилось количество элементов питания, которые необходимы для создания рабочего напряжения. Так, для работы электродрели Makita требуется напряжение 18 В. В никель-кадмиевой батарее для этого используют 15 элементов питания, в литиевой-ионной – всего 5. Соответственно, вес первой составляет 825 г, второй – 450 г. Применение литий-ионной технологии позволило уменьшить вес батарей на 40%, причем сами устройства стали более компактными и удобными. Отсутствие эффекта памяти . Это один из серьезных недостатков тяжелых элементов питания. Эффект памяти состоит в том, что при подзарядке не полностью разряженного аккумулятора его емкость снижается. В дальнейшем его удается зарядить только до того объема, на который он был разряжен. Литий-ионные элементы лишены эффекта памяти. Их можно подзаряжать в любое время, не дожидаясь, пока устройства полностью разрядятся.

. Это один из серьезных недостатков тяжелых элементов питания. Эффект памяти состоит в том, что при подзарядке не полностью разряженного аккумулятора его емкость снижается. В дальнейшем его удается зарядить только до того объема, на который он был разряжен. Литий-ионные элементы лишены эффекта памяти. Их можно подзаряжать в любое время, не дожидаясь, пока устройства полностью разрядятся. Малая подверженность саморазряду . Литиевые аккумуляторы имеют низкий процент саморазряда при хранении. При температуре +25 С полностью заряженный аккумулятор разряжается на 1,6%, в то время как у никель-кадмиевых устройств эта величина достигает 10%.

. Литиевые аккумуляторы имеют низкий процент саморазряда при хранении. При температуре +25 С полностью заряженный аккумулятор разряжается на 1,6%, в то время как у никель-кадмиевых устройств эта величина достигает 10%. Быстрая зарядка. Полностью зарядить литиевую батарею можно за 22 минуты, в то время как для других видов аккумуляторов на это тратится 3-4 часа. Даже если батарея разрядится в течение рабочего дня, ее можно подзарядить, например, в обеденный перерыв или во время отдыха.

Зарядка по технологии MAKSTAR

MAKSTAR – это другая инновационная технология, которая используется компанией Makita при изготовлении литиевых инструментов. Она позволяет увеличить долговечность аккумуляторов и уменьшить время их подзарядки.

Каждый элемент питания снабжен микрочипом, где хранится следующая информация:

тип устройства;

количество циклов зарядки;

состояние заряда и другая информация.

В комплект инструмента входит «умное» зарядное устройство, оборудованное микропроцессором. Оно считывает эти данные и рассчитывает для каждого элемента максимально допустимую силу тока и необходимое время зарядки. Элементы питания, находящиеся в хорошем состоянии, заряжаются очень быстро. Старые и изношенные устройства заряжаются гораздо медленнее, что позволяет долго сохранять их в рабочем состоянии. Во время зарядки работает система охлаждения, которая поддерживает оптимальную температуру и не позволяет аккумуляторам перегреваться.

Компания Makita выпускает целую серию мощных и легких инструментов c эмблемой LTX. Это электродрели, шуруповерты, пилы и другие приспособления. Они значительно опережают прежние аналоги и по производительности приближаются к сетевым моделям.

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