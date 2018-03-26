Мозаика с изображением патриарха Кирилла украсила храм в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)
26 марта, 06:05Общество
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На фасаде Благовещенского храма в Ростове-на-Дону появилась мозаика патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Верующие при входе в храм теперь будут креститься и кланяться не только Христу, но и главе РПЦ.
В Благовещенском храме Ростова-на-Дону на данный момент идут реставрационные работы. Пользователи социальных сетей отметили, что после ремонта на входе слева от иконы Иисуса Христа и ниже иконы Божией Матери появилась мозаика патриарха Кирилла.
Пользователи социальных сетей отметили, что теперь прихожане при входе будут кланяться не только Иисусу Христу, но и главе Русской православной церкви, передают «Новые Известия».
Ранее стало известно о том, что патриарх Кирилл приедет в Екатеринбург для проведения заседания Священного Синода и, возможно, примет участие в крестном ходе, приуроченном к 100-летию со дня расстрела царской семьи.
Видео: «Новые Известия»
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