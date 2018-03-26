Мозаика с изображением патриарха Кирилла украсила храм в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)

В Благовещенском храме Ростова-на-Дону на данный момент идут реставрационные работы. Пользователи социальных сетей отметили, что после ремонта на входе слева от иконы Иисуса Христа и ниже иконы Божией Матери появилась мозаика патриарха Кирилла.

Пользователи социальных сетей отметили, что теперь прихожане при входе будут кланяться не только Иисусу Христу, но и главе Русской православной церкви, передают «Новые Известия».

Ранее стало известно о том, что патриарх Кирилл приедет в Екатеринбург для проведения заседания Священного Синода и, возможно, примет участие в крестном ходе, приуроченном к 100-летию со дня расстрела царской семьи.

Видео: «Новые Известия»