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Новости Нижнего Тагила

Мозаика с изображением патриарха Кирилла украсила храм в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)

26 марта 2018, 06:05Добавить новость
город,строительство,Ростов-на-дону,Патриарх Кирилл,храм,реставрация,Новые известия,РПЦ
На фасаде  Благовещенского храма в Ростове-на-Дону появилась мозаика патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Верующие при входе в храм теперь будут креститься и кланяться не только Христу, но и главе РПЦ.

В Благовещенском храме Ростова-на-Дону на данный момент идут реставрационные работы. Пользователи социальных сетей отметили, что после ремонта на входе слева от иконы Иисуса Христа и ниже иконы Божией Матери появилась мозаика патриарха Кирилла.

Пользователи социальных сетей отметили, что теперь прихожане при входе будут кланяться не только Иисусу Христу, но и главе Русской православной церкви, передают «Новые Известия».


Ранее стало известно о том, что патриарх Кирилл приедет в Екатеринбург для проведения заседания Священного Синода и, возможно, примет участие в крестном ходе, приуроченном к 100-летию со дня расстрела царской семьи.


Видео: «Новые Известия»
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