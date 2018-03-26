Проверка боеготовности войск проведена в Свердловской области

В штабах соединений и воинских частях Свердловской области 20 марта прошла неожиданная проверка боеготовности личного состава – в Центральном и Восточном военных округах проведены военные учения.

В процессе учений отработаны планирование боевых действий, контроль военных формирований в ходе передвижения пунктов управления неисследованной территории и другие задачи. Проверка коснулась штабов соединений и воинских частей.



Информация о том, сколько человек были задействованы в ходе проверки, отсутствует.



О проведении проверки сообщает ТАСС, получивший данные от источника в военном ведомстве. Официальных подтверждений этой информации не имеется.



