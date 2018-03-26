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Новости Нижнего Тагила

Проверка боеготовности войск проведена в Свердловской области

26 марта 2018, 16:30Добавить новость
безопасность,Россия,армия,ЦВО,ВВО,войска,проверка,Свердловская область

В штабах соединений и воинских частях Свердловской области 20 марта прошла неожиданная проверка боеготовности личного состава – в Центральном и Восточном военных округах проведены военные учения.

В процессе учений отработаны планирование боевых действий, контроль военных формирований в ходе передвижения пунктов управления неисследованной территории и другие задачи. Проверка коснулась штабов соединений и воинских частей.

Информация о том, сколько человек были задействованы в ходе проверки, отсутствует.

О проведении проверки сообщает ТАСС, получивший данные от источника в военном ведомстве. Официальных подтверждений этой информации не имеется. 

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