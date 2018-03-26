Оружейные магазины будут закрыты в Свердловской области на период проведения ЧМ-2018
26 марта, 13:15Общество
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С 25 мая по 25 июля магазины, занимающиеся торговлей оружием, будут закрыты в Свердловской области в связи с проведением ЧМ-2018.
Меры по усилению безопасности решено принять в связи с проведением чемпионата мира по футболу. В этот период будут введены ограничения на продажу патронов и оружия, а также на передвижение по области лиц, владеющих оружием (в том числе и для охоты), сообщают «Вечерние ведомости».
Напомним, что 20 марта инспекция FIFA приезжала в Екатеринбург для проверки центрального стадиона к ЧМ-18.
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