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Новости Нижнего Тагила

Оружейные магазины будут закрыты в Свердловской области на период проведения ЧМ-2018

26 марта 2018, 13:15Добавить новость
Свердловская область,ЧМ -18,ЧМ-2018,охота,оружие,оружейные магазины,футбол,патроны,магазины,запрет
С 25 мая по 25 июля магазины, занимающиеся торговлей оружием, будут закрыты в Свердловской области в связи с проведением ЧМ-2018.

Меры по усилению безопасности решено принять в связи с проведением чемпионата мира по футболу. В этот период будут введены ограничения на продажу патронов и оружия, а также на передвижение по области лиц, владеющих оружием (в том числе и для охоты), сообщают «Вечерние ведомости».

Напомним, что 20 марта инспекция FIFA приезжала в Екатеринбург для проверки центрального стадиона к ЧМ-18.

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