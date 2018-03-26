Проверка боеготовности войск проведена в Свердловской области
26 марта, 16:30Общество
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В штабах соединений и воинских частях Свердловской области 20 марта прошла неожиданная проверка боеготовности личного состава – в Центральном и Восточном военных округах проведены военные учения.
В процессе учений отработаны планирование боевых действий, контроль военных формирований в ходе передвижения пунктов управления неисследованной территории и другие задачи. Проверка коснулась штабов соединений и воинских частей.
Информация о том, сколько человек были задействованы в ходе проверки, отсутствует.
О проведении проверки сообщает ТАСС, получивший данные от источника в военном ведомстве. Официальных подтверждений этой информации не имеется.
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