Депутат ЗакСо Свердловской области перевел 2,5 тысячи работников на полставки

Оптимизация предприятия стартовала в марте этого года. Речь идет о 2,5 тысячи рабочих.

Брозовский подчеркнул, что из-за коронавируса спрос на товары падает (компания поставляет материалы для отделочных работ и строительства).

Напомним, вчера президент России Владимир Путин обратился к гражданам и сообщил, что в связи с пандемией будет принят рад мер, направленных на поддержку предпринимателей, семей с детьми, льготников. Кроме того, глава государства в целях недопущения распространения коронавируса объявил следующую неделю нерабочей.