Депутат ЗакСо Свердловской области перевел 2,5 тысячи работников на полставки
Сегодня, 14:19ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Вячеслов Брозовский — депутат Свердловского ЗакСо и глава компании Brozex — сообщил, что переводит рабочих на полставки, пишет портал Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Оптимизация предприятия стартовала в марте этого года. Речь идет о 2,5 тысячи рабочих.
Брозовский подчеркнул, что из-за коронавируса спрос на товары падает (компания поставляет материалы для отделочных работ и строительства).
Напомним, вчера президент России Владимир Путин обратился к гражданам и сообщил, что в связи с пандемией будет принят рад мер, направленных на поддержку предпринимателей, семей с детьми, льготников. Кроме того, глава государства в целях недопущения распространения коронавируса объявил следующую неделю нерабочей.
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