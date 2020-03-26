Детсады и школы Нижнего Тагила закроются на время объявленных Путиным каникул
Сегодня, 16:58ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следующая неделя объявляется выходной для детских садов и школ Нижнего Тагила из-за эпидемиологический обстановки в стране.
Сюжеты: Коронавирус, Эксклюзив, Нижний Тагил
Для педагогов и воспитанников детских садов и школ города с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя, рассказала TagilCity.ru начальник управления образования Татьяна Удинцева. При этом у сотрудников образовательных учреждений сохраняется заработная плата.
Напомним, вчера, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с распространением коронавируса в стране. Данная мера не распространяется на медицинские учреждения, органы власти, транспортную сферу и аптеки.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей