Детсады и школы Нижнего Тагила закроются на время объявленных Путиным каникул

Для педагогов и воспитанников детских садов и школ города с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя, рассказала TagilCity.ru начальник управления образования Татьяна Удинцева. При этом у сотрудников образовательных учреждений сохраняется заработная плата.