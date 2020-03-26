ЕР реализует в регионах программы «народного бюджетирования»

Турчак рассказал, что в настоящее время нижняя палата парламента занимается рассмотрением законопроекта ЕР об инициативном бюджетировании, который также называется законом о «народном бюджете». Президент РФ Владимир Путин уже поддержал инициативу. Во втором чтении в документ планируется внести поправки, отметил единоросс. Об этом пишет kursdela.biz.

По словам Турчака, законопроект станет единой правовой базой, на основе которой принципы «народного бюджетирования» будут внедряться по всей стране.

Как сообщает сайт ER.ru, новый закон необходимо принять как можно скорее, чтобы он заработал и начал приносить пользу россиянам, призвал секретарь Генсовета.

Аналогичные практики уже хорошо зарекомендовали себя в Ростовской, Курганской, Нижегородской, Ярославской, Волгоградской, Тюменской, Свердловской областях, республиках Башкортостан, Коми, Татарстан, а также Ставропольском и Приморском краях. Благодаря механизму «народного бюджетирования» люди могут влиять на решение важных вопросов, которые касаются строительства дорог и тротуаров, детских и спортплощадок, благоустройства парков и скверов, общественных пространств и культурных объектов. Граждане выражают свое мнение в опросах и самостоятельно выбирают те проекты, которые будут выполнены в первую очередь. Теперь при распределении бюджетных средств власть будет учитывать прежде всего мнение инициативных групп местных жителей.

Ранее Государственная дума в первом чтении приняла законопроект ЕР, предполагающий внедрение механизма инициативного («народного») бюджетирования. Теперь граждане РФ смогут сами выбирать, куда направить бюджетные средства в регионах. Единороссы разработали поправки ко второму чтению, которое состоится в ближайшее время.

Депутат Заксобрания Свердловской области от партии «Единая Россия» Владимир Власов рассказал об инициативном бюджетировании, внедренном в регионе со второго полугодия 2017 года. Он является членом комиссии при Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области, которая занимается отбором проектов.

«Эта комиссия рассматривает инициативы от граждан по решению вопросов местного значения при непосредственном их участии в определении и выборе объектов. Любая инициативная группа может разработать проект и представить его в эту комиссию, где уже на конкурсной основе происходит отбор наиболее перспективных предложений. На их реализацию ежегодно выделяется около 10 миллионов рублей. С начала работы по программе инициативного бюджетирования есть много примеров успешного воплощения проектов. Например, в прошлом году в Асбесте группа жителей предложила приобрести современное спортивное оборудование для воспитанников детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Тогда, помимо финансирования из области, были выделены деньги из местного бюджета и внебюджетных источников», - рассказал Владимир Власов.