Многодетная семья в поселке под Нижним Тагилом 1,5 месяца живет без электроэнергии
Сегодня, 09:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В поселке Синегорский под Нижним Тагилом женщина с восьмерыми детьми осталась без электроэнергии из-за долга, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил
Варвара Хорошавина рассказала изданию, что регулярно оплачивала квитанции за электроэнергию, однако ей насчитали задолженность в размере 70 тысяч рублей. Женщина сказала, что у нее имеется судебное решение на девять тысяч рублей, откуда появилась сумма в 70 тысяч рублей — она не знает.
Для решения вопроса она обращалась в ресурсоснабжающую компанию. Но, по ее словам, ей там не помогли. Полтора месяца семья живет без света. Восьмерым несовершеннолетним приходится делать домашнее задание при свечах.
На семью уже обратила внимание комиссия ПДН, в ближайшем времени будет решаться вопрос о судьбе детей.
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