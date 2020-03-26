Многодетная семья в поселке под Нижним Тагилом 1,5 месяца живет без электроэнергии

Варвара Хорошавина рассказала изданию, что регулярно оплачивала квитанции за электроэнергию, однако ей насчитали задолженность в размере 70 тысяч рублей. Женщина сказала, что у нее имеется судебное решение на девять тысяч рублей, откуда появилась сумма в 70 тысяч рублей — она не знает.