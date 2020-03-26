Писатель Борис Акунин заразился коронавирусной инфекцией

Писатель не делал записей с 18 марта. Он сообщил, что перерыв связан с тем, что он «валяется с модной болезнью». Он пообещал, что расскажет подробности, когда ему станет лучше. Также он отметил, что паника перед коронавирусом хуже самой болезни.