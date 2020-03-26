Писатель Борис Акунин заразился коронавирусной инфекцией
Сегодня, 21:28ОбществоФото: личная страница в Facebook Бориса Акунина
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Писатель Борис Акунин заразился коронавирусной инфекцией и проходит лечение. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
Писатель не делал записей с 18 марта. Он сообщил, что перерыв связан с тем, что он «валяется с модной болезнью». Он пообещал, что расскажет подробности, когда ему станет лучше. Также он отметил, что паника перед коронавирусом хуже самой болезни.
25 марта стало известно о заражении коронавирусом наследника британского престола принца Чарльза. Его болезнь протекает в легкой форме, и он продолжает работать из дома.
На сегодняшний день в России официально зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе двое человек скончались. В Свердловской области официально подтверждено 20 случаев заболевания.
Карта распространения коронавируса в России
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