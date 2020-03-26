Полиция приостанавливает личные приемы граждан из-за эпидемии коронавируса
Вчера, 22:26ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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МВД России с 27 марта приостанавливает личные приемы граждан из-за распространения коронавируса, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сюжеты: Коронавирус
Обратиться с заявлением можно будет посредством отправки письма по почте или в электронной форме.
Ранее стало известно о том, что прием граждан будет приостановлен в ГИБДД и УФССП.
По последним данным, в России насчитывается 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 20 из них в Свердловской области. Два пациента скончались. С 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя.
Карта распространения коронавируса в России
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