Полиция приостанавливает личные приемы граждан из-за эпидемии коронавируса

Обратиться с заявлением можно будет посредством отправки письма по почте или в электронной форме.

Ранее стало известно о том, что прием граждан будет приостановлен в ГИБДД и УФССП.

По последним данным, в России насчитывается 840 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 20 из них в Свердловской области. Два пациента скончались. С 30 марта по 5 апреля в России объявлена нерабочая неделя.