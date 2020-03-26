Самые активные пользователи мобильного интернета на Урале живут в сельской местности

Согласно данным аналитиков МТС, наибольший трафик мобильного интернета в области зафиксирован у абонентов, живущих не в крупных городах, а в деревнях и посёлках.

Лидерами являются населённые пункты, расположенные в Махнёвском муниципальном образовании, Сосьвинском, Пышминском, Тугулымском, Белоярском, Новолялинском городских округах и Староуткинске. В среднем жители этих территорий расходуют в месяц более 15 ГБ мобильного интернета в сетях 3G и 4G, а сосьвинцы и махнёвцы – более 20 ГБ. Екатеринбургские абоненты МТС в среднем в месяц потребляют только чуть более 9ГБ мобильного трафика. Аналитики связывают эту разницу с большим проникновением проводного интернета и наличием точек Wi-Fi доступа в общественных местах в крупных городах.

В списке лидеров по использованию голосовой мобильной связи также нет крупных городов региона. Самые общительные абоненты МТС, в среднем выговаривающие в месяц более 300 минут, живут в Туринском, Красноуральском, Алапаевском городских округах и двух ЗАТО – Уральском и Свободном. Для сравнения: в Каменске-Уральском этот показатель составляет менее 200 минут, в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге – чуть более 250 минут в месяц.

В условиях повышенного спроса на услуги связи МТС способна обеспечить цифровыми сервисами жителей всех, в т.ч. самых маленькие, населённых пунктов Свердловской области. Расширению сети мобильной связи в регионе способствовало строительство в минувшем году более 700 базовых станций, в т.ч. около трёхсот стандарта 4G.

Фото: ПАО «МТС»