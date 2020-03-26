Сбербанк не закроет отделения с 30 марта по 3 апреля

Так, банк продолжит принимать заявки на отсрочку платежей по кредитам. Финансовая организация обеспечит все биржевые операции на рынках, а также внутренние и международные расчеты. Сбербанк продолжит принимать заявки на реструктуризацию кредитов от бизнеса и населения, пострадавшего от пандемии. Клиентам рекомендуется сократить до минимума посещения отделений банка по причине плохой эпидемиологической обстановки. Россияне могут воспользоваться цифровыми сервисами, информирует Mk.ru.

Корпоративным клиентам Сбербанка с 30 марта по 3 апреля будут доступны все биржевые операции на всех рынках. Все расчеты внутри банка и международные расчеты будут проводиться в полном объеме.

По словам заместителя главы правления Сбербанка Анатолия Попова, его структура обеспечит проведение межбанковских платежей в соответствии с регламентом работы платежной системы ЦБ РФ. Персонал банка продолжит принимать заявки на «кредитные каникулы».

Правительство Российской Федерации предоставило пострадавшим от COVID-19 физическим и юридическим лицам отсрочку на уплату кредитов.

Анатолий Попов добавил, что кредитные менеджеры Сбербанка продолжат взаимодействовать с клиентами. Люди, чей бизнес нуждается в поддержке, смогут быстро подать заявки на реструктуризацию долга. Это относится к клиентам всех сегментов, а особенно представителям малого и среднего бизнеса. Горячая телефонная линия по вопросам бизнеса в связи с коронавирусом будет работать все дни.

В Сбербанке подчеркнули, что их отделения будут закрываться только на время дезинфекции. Клиентам еще раз порекомендовали как можно реже посещать любые общественные места, в том числе и отделения банков.