Тагильчан пугают фейковой новостью о комендантском часе из-за коронавируса

В новости говорится, что в городе будут проходить рейды по школам. В случае, если несовершеннолетний окажется в образовательном учреждении в кружках или секциях, школы будут наказываться.

Кроме того, родителей, чьи дети окажутся в общественном транспорте или магазинах, ждет штраф.

Пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское» опровергла это сообщение.

Карта распространения коронавируса в России