Тагильчан пугают фейковой новостью о комендантском часе из-за коронавируса
В соцсетях Нижнего Тагила появилась фейковая информация о введении комендантского часа в связи с распространением коронавируса.
В новости говорится, что в городе будут проходить рейды по школам. В случае, если несовершеннолетний окажется в образовательном учреждении в кружках или секциях, школы будут наказываться.
Кроме того, родителей, чьи дети окажутся в общественном транспорте или магазинах, ждет штраф.
Пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское» опровергла это сообщение.
В связи с массовой рассылкой такой информации, пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области официально заявляет — распространяемые сведения несоответствуют действительности. Необходимо ориентироваться на официальные сайты государственных учреждений и быть внимательными.Также напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность,заявили правоохранители.