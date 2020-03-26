Тагильская мэрия безвозмездно отдаст здание недавно созданному фонду помощи животным
Администрация Нижнего Тагила передаст в безвозмездное пользование нежилое здание на улице Цементная благотворительному фонду помощи животным «Солнечный дом».
Согласно кадастровому номеру в постановлении о передаче имущества от 23 марта, площадь помещения пол адресу улица Цементная, 14 составляет 298 квадратных метров, а его кадастровая стоимость — порядка 1.8 миллиона рублей.
Это отдельно стоящее здание, которое полуразрушенное. Рядом со школой,рассказала начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова.
Как фонд планирует использовать это здание в муниципалитете не уточнили, так как договор ещё не заключен.
Стоит отметить, что по данным из открытых источников, организация БФ «Солнечный Дом» была зарегистрирована 9 января 2020 года. Президентом фонда числится Александр Федотов, который также является директором ООО «ЛитМашКом». Найти другую информацию о «Солнечном Доме» в интернете и соцсетях TagilCity.ru не удалось.