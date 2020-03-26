Тагильский предприниматель оштрафован на 20 тысяч рублей за незаконный ломбард
Сегодня, 17:53ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле к административному наказанию привлечен предприниматель, который выдавал займы, не имея на это разрешение, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе проверки установлено, что бизнесмен принимал в комиссионном магазине технику под залог на 10 дней со ставкой в 3%. При этом разрешения на осуществление ломбардной деятельности он не имел.
В отношении предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незaконное oсуществление прoфессиональной деятельнoсти по предoставлению пoтребительских займoв». Мировой суд Тагилстроевского района назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
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