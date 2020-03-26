В Екатеринбурге главврач больницы, где в коридоре умерла пациентка, покинет дожность
Сегодня, 18:49ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге свою должность может покинуть главный врач больницы № 20, где в начале марта в коридоре умерла пациентка, сообщает Znak.
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Как сообщили в департаменте здравоохранения администрации города, контракт с главврачем заканчивается 31 марта, и дальше продлен не будет. О причинах такого решения не сообщается, но в горздраве отметили, что ситуация еще может поменяться.
Напомним, 10 марта в коридоре больницы № 20 скончалась пациентка, которую госпитализировали с предварительным диагнозом «панкреатит». Ее кровать была переставлена в коридор так как, по словам медиков, они мешала другим пациентам, крича от боли. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинeние смeрти по неосторoжности вслeдствие ненaдлежащего испoлнения лицoм свoих профессиoнальных обязаннoстей».
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