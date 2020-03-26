В Екатеринбурге из-за коронавируса планируют закрыть торговые центры и рестораны

В пресс-службе горадминистрации отметили, то пока официальных документов касательно закрытия заведений от мэра не поступало.

Напомним, сейчас в Свердловской области отменены массовые мероприятия, закрыты некоторые кинотеатры, школы и вузы переведены на дистанционное обучение. Свердловчанам в возрасте старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.