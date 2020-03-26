В Екатеринбурге из-за коронавируса планируют закрыть торговые центры и рестораны
Сегодня, 14:45ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время интервью телеканалу ОТВ сообщил, что с начала следующей недели в городе планируют закрыт кафе, рестораны и торговые центры.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
В пресс-службе горадминистрации отметили, то пока официальных документов касательно закрытия заведений от мэра не поступало.
Напомним, сейчас в Свердловской области отменены массовые мероприятия, закрыты некоторые кинотеатры, школы и вузы переведены на дистанционное обучение. Свердловчанам в возрасте старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области подтверждены 20 случаев заболевания коронавирусом.
Карта распространения коронавируса в России
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