В Екатеринбурге закрылся филиал Black Star Burger

Бургерная проработала чуть больше года. Об открытии заведения начали говорить еще три года назад.

Причина закрытия ресторана неизвестна, однако этот случай стал не единичным: также закрылась бургерная в Уфе, а в 2019 году подобные заведения были закрыты в Новосибирске, Перми и Воронеже. В феврале 2020 года закрылся ресторан в Москве на улице Мясницкой. Однако что касается последнего, владельцы сообщают о том, что просто хотят расшириться и перенести заведение в помещение побольше.