В Екатеринбурге закрылся филиал Black Star Burger

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В Екатеринбурге закрылся ресторан Black Star Burger на улице Вайнера, сообщает 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Бургерная проработала чуть больше года. Об открытии заведения начали говорить еще три года назад.
Причина закрытия ресторана неизвестна, однако этот случай стал не единичным: также закрылась бургерная в Уфе, а в 2019 году подобные заведения были закрыты в Новосибирске, Перми и Воронеже. В феврале 2020 года закрылся ресторан в Москве на улице Мясницкой. Однако что касается последнего, владельцы сообщают о том, что просто хотят расшириться и перенести заведение в помещение побольше.
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в Свердловской области введен режим повышенной готовности, запрещены любые мероприятия с количеством более 50 человек.
Карта распространения коронавируса в России
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