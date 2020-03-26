В ФСС Приморья рекомендуют предпринимателям больше пользоваться онлайн-услугами

Недавно сотрудники Приморского отделения ФСС, налоговой службы и компании «СБИС» провели вебинар для предпринимателей. На нем работодателям рассказывали, как получать госуслуги при помощи интернета. Для тех, кто не присутствовал на вебинаре, доступна запись.

Специалисты ФСС Приморья напомнили предпринимателям, что 15 апреля истекает срок подачи заявления на подтверждение вида деятельности. И несмотря на пандемию и кризис, срок этот нарушать нельзя. Если пропустить время подачи, то автоматически будет присвоен максимальный класс профриска, а это означает повышение взносов.

Чтобы не посещать Фонд социального страхования и не подвергать себя и сотрудников риску, можно подтвердить ОВЭД электронным способом. Для этого можно воспользоваться личным кабинетом страхователя на портале госуслуг.

Также можно не ходить к врачу, а получить электронный больничный лист. Для этого необходимо воспользоваться персональным кабинетом на сайте ФСС. Больничный лист можно будет получить как для себя, так и для членов семьи. Воспользоваться этой услугой стоит в первую очередь тем, кто прибыл из-за границы и находится на 14-дневном карантине.