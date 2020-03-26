В Нижнем Тагиле нашли пропавшую по дороге из больницы женщину

Лия Ложкина вернулась домой около 16:00 26 марта. Участковый выяснил, что женщина находилась у своей подруги на Вагонке. После публикаций в СМИ о пропаже Ложкиной знакомая сообщила родственнику женщины, где она находится, и попросила дать ей ключи от ее квартиры. Также женщина проводила подругу домой.