В Нижнем Тагиле нашли пропавшую по дороге из больницы женщину
Сегодня, 20:11ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Тагильчанку, которая пропала по дороге из больницы, нашли. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Лия Ложкина вернулась домой около 16:00 26 марта. Участковый выяснил, что женщина находилась у своей подруги на Вагонке. После публикаций в СМИ о пропаже Ложкиной знакомая сообщила родственнику женщины, где она находится, и попросила дать ей ключи от ее квартиры. Также женщина проводила подругу домой.
Напомним, женщина пропала 18 марта по дороге домой из больницы. В полицию заявил ее родственник.
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