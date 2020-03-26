В Нижнем Тагиле под суд отправят мужчину, обвиняемого в краже рельсов
Сегодня, 11:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Житель Первоуральска обвиняется в краже рельсов, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по УрФО.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел осенью прошлого года. Мужчина работал мастером одного из линейных участков Нижнетагильской дистанции пути. Он узнал, что на территории Верх-Нейвинска находятся фрагменты рельс, оставленных после замены участка пути. Мужчина дал распоряжение своим подчиненным отнести рельсы в заранее подготовленную для перевозки машину. Общий вес похищенного составил 400 килограммов. Затем он попросил рабочих сдать рельсы на металлолом и отдать вырученные денежные средства ему.
На другой день аналогичным способом свердловчанин похитил еще четыре фрагмента рельсов. В общей сложности мужчина выручил восемь тысяч рублей.
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