В Нижнем Тагиле под суд отправят мужчину, обвиняемого в краже рельсов

Инцидент произошел осенью прошлого года. Мужчина работал мастером одного из линейных участков Нижнетагильской дистанции пути. Он узнал, что на территории Верх-Нейвинска находятся фрагменты рельс, оставленных после замены участка пути. Мужчина дал распоряжение своим подчиненным отнести рельсы в заранее подготовленную для перевозки машину. Общий вес похищенного составил 400 килограммов. Затем он попросил рабочих сдать рельсы на металлолом и отдать вырученные денежные средства ему.