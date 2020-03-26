В Нижнем Тагиле установят 173 контейнерные площадки для сбора мусора

Компания определила подрядчика на строительство площадок. Условия концессии предусматривают обустройство 191 площадки для накопления отходов в Нижнем Тагиле. Объем инвестиций составляет около 30 миллионов рублей.

Часть площадок была установлена в частном секторе в 2019 году. На данный момент ожидается, что администрация города утвердит новые адреса для размещения новых контейнеров.

По словам заместителя генерального директора по строительству и эксплуатации объектов обращения с ТКО АО «Облкоммунэнерго» Андрея Яськина, Служба городского хозяйства определяет места, где будут установлены площадки. Сейчас согласовываются точки размещения. Кроме того, ведется подготовка к монтажу уже утвержденных площадок. Планируется, что строительство начнется в мае.