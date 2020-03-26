В Нижнем Тагиле запретили работу уличных ярмарок

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев с 26 марта запретил работу всех уличных ярмарок, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Соответствующее распоряжение было дано начальнику профильного управления по развитию промышленной политики и предпринимательства. В городе отложено проведение всех ярмарок, запланированных на март. Вопрос касательно апрельских ярмарок остается открытым.
Напомним, 25 марта в Нижнем Тагиле у ДК «Юбилейный» стартовала ярмарка сельхозпродукции. Мероприятие вызвало беспокойство горожан, так как на ярмарке заметили большое количество людей пенсионного возраста, наиболее подверженных заболеванию коронавирусом.
Напомним, в Свердловской области подтверждено 13 случаев коронавируса.
Карта распространения коронавируса в России
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