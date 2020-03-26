Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за эпидемии коронавируса

В опубликованном тексте указано, что на период нерабочих дней работникам будет сохранена заработная плата.

Данная мера не касается работников медицины, аптек, организаций, обеспечивающих людей продуктами и товарами первой необходимости, выполняющих неотложные работы в условиях ЧС и опасных для жизни, а также на сотрудников организаций, которые производят ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, Путин поручил федеральным органам государственной власти, регионам и муниципалитетам определить, сколько госслужащих будет обеспечивать функционирование соответствующих ведомств.

Организациям, которые производят и выпускают СМИ, также требуется определить, сколько сотрудников будет обеспечивать функционирование в течение нерабочей недели.

В силу указ вступает со дня опубликования.

Вчера, 25 марта, во время обращения Владимира Путина к гражданам из-за эпидемии коронавируса, он объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. По последним данным, количество заражений на территории страны достигло 840 человек и продолжает расти. В Свердловской области зарегистрировано 20 случаев заболевания.