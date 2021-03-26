Два месяца тагильчанка не может добиться от автошколы пересдачи экзамена в ГИБДД

Жительница Нижнего Тагила два месяца ждет пересдачи экзамена в ГИБДД от автошколы, при этом некоторые ее одногруппники уже на пересдаче были. Последний раз экзамен девушка сдавала в конце января 2021 года и до сих пор ждет своей очереди.

Одна из курсанток автошколы «Авто-Премиум», которая расположена в Нижнем Тагиле по Уральскому проспекту заявила, что с января 2021 года ждет своей очереди на пересдачу экзамена в ГИБДД. По словам девушки, некоторые ее одногруппники уже пересдавали, а до нее очередь так и не доходит. Собеседница TagilCity.ru рассказывает, что преимущественное право на пересдачу экзамена в этой автошколе дается тем, у кого истекает срок обучения, а сдавать могут только три человека в месяц. В городе четыре филиала, администратор автошколы, которая находится по Уралському проспекту, 40 сказал, что у них очередь из 17 человек на пересдачу. Автошкола проводит внутренний экзамен, если курсант не сдает, они предлагают купить два дополнительных занятия за экзамен,рассказывает тагильчанка. Чтобы выяснить, почему курсанты автошколы вынуждены месяцами ждать своей очереди, мы позвонили директору автошколы «Авто-Премиум» - комментировать данную ситуацию он отказался. Согласно данным с официального сайта госавтоинспекции, пересдать экзамен в ГИБДД разрешается каждые семь дней. Однако есть пара нюансов: во-первых, по истечении трех попыток, завершившихся неудачей, пересдать экзамен можно через месяц после неудачной попытки. Во-вторых, срок действия документа, подтверждающего сданную теорию, является действительным от трех до шести месяцев. Также, по словам собеседника TagilCity.ru, сотрудники «Авто-Премиум» намеренно создают препятствия для курсантов на внутренних экзаменах, неожиданно меняя местоположение дорожных конусов. Прямо перед экзаменом на площадке появились новые конусы, которых раньше не было. С первого раза из группы не сдал никто, а со второго раза только один парень, сообщает ученик автошколы. Фото: tagilcity.ru Тагильчанин, знакомый с данной спецификой, рассказал редакции TagilCity.ru, что по его мнению, дело в местном РЭО ГИБДД. Эксперт считает, что на приеме экзаменов в РЭО «заваливают» порядка 80% сдающих курсантов, поэтому накапливается большая очередь на пересдачу и курсанты вынуждены долго ждать. Корреспондентом редакции TagilCity.ru также направлен официальный запрос в РЭО ГИБДД.

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