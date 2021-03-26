Эксперты: покупка акций Сбербанка стала наиболее успешным размещением средств ФНБ

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров считает, что решение о покупке правительством в 2020 году акций Сбербанка было правильным. По его словам, это стало наиболее эффективным и успешным размещением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Как отметил депутат Госдумы Владимир Катенев, ранее главным акционером Сбербанка был Центробанк, сообщает expert.ru. Налицо явный конфликт интересов между регулятором и совладельцем банка. Весной прошлого года пакет ЦБ в Сбербанке (50% плюс одна акция) приобрел Минфин РФ по рыночной стоимости: за 2,139 трлн рублей. Средства были выплачены из ФНБ. После завершения сделки руководство Сбербанка рекомендовало направить акционерам рекордный объем дивидендов в размере 422,4 млрд рублей, или 56% от чистой прибыли по МСФО. Если акционеры одобрят выплату, госбюджет может получить 211,2 млрд рублей. По словам Катенева, доходность вложений из ФНБ составила десять процентов, что выше, чем инвестиции во многие проекты. Депутат Госдумы Виталий Милонов в данном случае согласился с коллегой Макаровым. По его словам, покупка акций Сбербанка является разумным шагом, сочетающим в себе как социальное, так и инвестиционное начало.

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