Главным ответственным за недра ЯНАО стал уроженец Свердловской области

Сегодня, 20:39ОбществоФото: 1mediainvest.ru
25 марта пост покинул Владимир Галуза, после чего место стало вакантным, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу окружного правительства.
Сергей Хрущев родился 21 февраля 1971 года в селе Быньги. В 1992 году он принял решение приехать на Ямал. Там чиновник работал в Тарко-Сале и занимал пост экономиста компании «Пурнефтегазгеология». С 2009 по 2011 годы начал трудиться в Министерстве энергетики Российской Федерации, а в последнее время Хрущев работал директором по арктическим проектам в АО «Росгеология».
Напомним, 10 марта прокурор Свердловской области Сергей Охлопков ушел в отставку, после чего губернатор Евгений Куйвашев наградил его знаком отличия за заслуги перед регионом.