Памятная доска создателю центра гемодиализа Игорю Махову появилась в Нижнем Тагиле

Напомним, Игорь Махов скончался летом 2020 года после продолжительной болезни. Коллеги отзываются о нем как об организаторе диализной службы во всей Свердловской области. Он посвятил данному направлению более 30 лет. 19 ноября 2020 года сообщалось о планах размещения мемориальной доски на здании диализного центра на улице Фрунзе, 27а в Нижнем Тагиле. В администрацию города обратились представители Демидовской больницы с просьбой о размещении памятного символа.