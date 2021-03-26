Памятная доска создателю центра гемодиализа Игорю Махову появилась в Нижнем Тагиле

Памятная доска создателю центра гемодиализа Игорю Махову появилась в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:45ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Мемориальная доска создателю центра гемодиализа, нефрологу Игорю Махову была открыта в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба мэрии.

На церемонии присутствовал глава города Владислав Пинаев. Он отметил, что еще одна табличка была открыта в городской больнице № 1 в честь доктора Наума Фарберова.

Имена данных медиков не является всемирно известными, но эти люди внесли колоссальный вклад в развитие медицинских направлений Нижнего Тагила. Они занимались спасением жизней. Мемориальные доски позволят подрастающему поколению задуматься, узнать об истории, задать вопросы, сказал мэр.

Врачи и коллеги медика делились воспоминаниями о работе с выдающимся человеком. Руководитель отделения нефрологии Демидовской ГБ Вадим Никитин рассказал, что Махов был для коллектива «отцом».

Напомним, Игорь Махов скончался летом 2020 года после продолжительной болезни. Коллеги отзываются о нем как об организаторе диализной службы во всей Свердловской области. Он посвятил данному направлению более 30 лет. 19 ноября 2020 года сообщалось о планах размещения мемориальной доски на здании диализного центра на улице Фрунзе, 27а в Нижнем Тагиле. В администрацию города обратились представители Демидовской больницы с просьбой о размещении памятного символа.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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