Памятная доска создателю центра гемодиализа Игорю Махову появилась в Нижнем Тагиле

На церемонии присутствовал глава города Владислав Пинаев. Он отметил, что еще одна табличка была открыта в городской больнице № 1 в честь доктора Наума Фарберова.
Имена данных медиков не является всемирно известными, но эти люди внесли колоссальный вклад в развитие медицинских направлений Нижнего Тагила. Они занимались спасением жизней. Мемориальные доски позволят подрастающему поколению задуматься, узнать об истории, задать вопросы, сказал мэр.
Врачи и коллеги медика делились воспоминаниями о работе с выдающимся человеком. Руководитель отделения нефрологии Демидовской ГБ Вадим Никитин рассказал, что Махов был для коллектива «отцом».
Напомним, Игорь Махов скончался летом 2020 года после продолжительной болезни. Коллеги отзываются о нем как об организаторе диализной службы во всей Свердловской области. Он посвятил данному направлению более 30 лет. 19 ноября 2020 года сообщалось о планах размещения мемориальной доски на здании диализного центра на улице Фрунзе, 27а в Нижнем Тагиле. В администрацию города обратились представители Демидовской больницы с просьбой о размещении памятного символа.