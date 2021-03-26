Первый на Урале детский хоспис принял пациентов

Первый на Урале хоспис начал работу на базе областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. Его открытие состоялась в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Хоспис может принять на круглосуточное пребывание 27 детей с родителями. Внутренняя отделка помещений и мебель создают атмосферу домашнего уюта, но не больницы. Предусмотрены кабинеты выездной бригады патронажной паллиативной медицинской помощи детям, а также методический центр для родителей и волонтеров.