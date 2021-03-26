Первый на Урале детский хоспис принял пациентов

Первый на Урале детский хоспис принял пациентов

Сегодня, 12:06Общество
В Екатеринбурге начал работу первый на Урале государственный детский хоспис.

Этого события ждали давно и медики, и родители маленьких пациентов. Как рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Чадова, сегодня в Свердловской области насчитывается свыше 900 детей, нуждающихся в паллиативном наблюдении, причем 101 ребенку из этого количества оказывается респираторная поддержка на дому, в том числе 61 юный пациент подключен к аппаратам ИВЛ.

Первый на Урале хоспис начал работу на базе областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. Его открытие состоялась в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Хоспис может принять на круглосуточное пребывание 27 детей с родителями. Внутренняя отделка помещений и мебель создают атмосферу домашнего уюта, но не больницы. Предусмотрены кабинеты выездной бригады патронажной паллиативной медицинской помощи детям, а также методический центр для родителей и волонтеров.

Сегодняшнее знаковое событие является очень важным и значимым шагом в деле оказания медицинской помощи маленьким пациентам. Мы искренне желаем детскому хоспису профессиональной и успешной работы,обратился к участникам церемонии открытия заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По словам начальника отдела паллиативной помощи детям ОДКБ Елены Сапего, новый хоспис уникален, прежде всего, тем, что в нем работают все медицинские специалисты и всё медоборудование, необходимые при оказании паллиативной помощи детям, а также будет реализована программа «социальной передышки», позволяющая облегчить нагрузку на родителей пациентов.

Открытие хосписа в его нынешнем виде было бы невозможно без помощи меценатов. Среди них – Благотворительный фонд РМК, который выделили 7 млн рублей на благоустройство территории, обеспечив её пандусами, скамейками и удобными дорожками для комфортного отдыха юных пациентов и их близких.

Благотворительный фонд «Дети России» позаботился о появлении в хосписе гидромассажной ванны и «соляной пещеры», благотворно влияющих на эмоциональное состояние детей.

Очень выручает персонал хосписа современная система безведерной уборки помещений, позволяющая на высоком уровне поддерживать санитарно-эпидемиологический режим. Средства на её приобретение выделил генеральный директор компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский.

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