Пинаев и Куйвашев проконтролируют благоустройство двора за 19 млн на Вые в Тагиле

Там будет установлен комплекс из семи турников, шведской стенки, лавки для пресса, брусьев и гимнастических колец. Кроме того, строители сделают детскую площадку с игровыми аттракционами. Для жителей будет организована зона отдыха с садово-парковыми скамьями.
Во дворе установят новые урны, отремонтируют систему наружного освещения, тротуары, расширят парковки и проезды, восстановят газоны, высадят деревья и кустарники, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Подрядчиком для комплексного благоустройства стала ООО ГК «Уралстройкомплекс». Сумма контракта составляет 19 миллионов рублей.
Из них 15,5 миллиона рублей — средства бюджета Свердловской области, почти один миллион рублей — средства бюджета Нижнего Тагила, и 2,5 милииона рублей — взносы собственников жилья в соответствии с условиями участия в проекте формирования комфортной городской среды, рассказали редакции в Департаменте информполитики региона.
Строители приступят к работам с 15 апреля 2021 года. Срок сдачи объекта в эксплуатацию — до ноября 2021 года.
Ремонт будет проходить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Все мероприятия от проектирования, конкурсных процедур до завершения работ находятся лично под контролем главы Нижнего Таила Владислава Пинаева.
Напомним, в 2021 году также благоустроят двор на улице Газетная в районе домов № 87 и № 95. Средства будут выделены также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».