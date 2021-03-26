Пинаев и Куйвашев проконтролируют благоустройство двора за 19 млн на Вые в Тагиле

Пинаев и Куйвашев проконтролируют благоустройство двора за 19 млн на Вые в Тагиле

Сегодня, 15:19ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев будут контролировать благоустройство двора на территории, объединяющей площадки двух многоквартирных домов на улицах Космонавтов, 10 и Ермака, 46.

Там будет установлен комплекс из семи турников, шведской стенки, лавки для пресса, брусьев и гимнастических колец. Кроме того, строители сделают детскую площадку с игровыми аттракционами. Для жителей будет организована зона отдыха с садово-парковыми скамьями.

Во дворе установят новые урны, отремонтируют систему наружного освещения, тротуары, расширят парковки и проезды, восстановят газоны, высадят деревья и кустарники, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Подрядчиком для комплексного благоустройства стала ООО ГК «Уралстройкомплекс». Сумма контракта составляет 19 миллионов рублей.

Из них 15,5 миллиона рублей — средства бюджета Свердловской области, почти один миллион рублей — средства бюджета Нижнего Тагила, и 2,5 милииона рублей — взносы собственников жилья в соответствии с условиями участия в проекте формирования комфортной городской среды, рассказали редакции в Департаменте информполитики региона.

Строители приступят к работам с 15 апреля 2021 года. Срок сдачи объекта в эксплуатацию — до ноября 2021 года.

Ремонт будет проходить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Все мероприятия от проектирования, конкурсных процедур до завершения работ находятся лично под контролем главы Нижнего Таила Владислава Пинаева.

Напомним, в 2021 году также благоустроят двор на улице Газетная в районе домов № 87 и № 95. Средства будут выделены также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сюжеты:
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