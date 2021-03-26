Пьяный мужчина из Нижнего Тагила оскорбил полицейского и отправился под суд

В ходе рассмотрения материалов дела было установлено, что в сентябре 2020 года мужчина находился в алкогольном опьянении и был доставлен в пункт полиции, находящийся в здании ж/д вокзала. Нарушитель нецензурно выражался в сторону органов правопорядка, публично высказывал недовольства.