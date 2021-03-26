Пьяный мужчина из Нижнего Тагила оскорбил полицейского и отправился под суд

Пьяный мужчина из Нижнего Тагила оскорбил полицейского и отправился под суд

Сегодня, 15:54ОбществоФото: pixabay.com
Пьяный мужчина из Нижнего Тагила оскорблял сотрудников правопорядка. В отношении нарушителя вынесен приговор.

Приговором судьи СУ №3 города Нижнего Тагила 4 марта 2021 вынесен приговор мужчине, оскорблявшим сотрудников полиции. Он признан виновным по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением), сообщает пресс-служба Нижнетагильской транспортной прокуратуры.

В ходе рассмотрения материалов дела было установлено, что в сентябре 2020 года мужчина находился в алкогольном опьянении и был доставлен в пункт полиции, находящийся в здании ж/д вокзала. Нарушитель нецензурно выражался в сторону органов правопорядка, публично высказывал недовольства.

Признав вину, мужчина принес извинения и объяснил, что причиной своего поведения стало алкогольное опьянение. Приговор вступил в законную силу. Судом установлено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Напомним, в конце прошлого года завершилось расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Его осудили по дум эпизодам преступления, предусмотренных статьей 319 УК РФ (Оскорбление представителей власти).

Сюжеты:
Нижний Тагил
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