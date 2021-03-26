Родители попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Тагиле

Родители попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:19ОбществоФото: pixabay.com
Родители учеников школы № 64 в Нижнем Тагиле сдали пробный единый государственный экзамен по русскому языку.

25 марта в школе № 64 родители учеников попробовали себя в роли своих детей и сдали единый государственный экзамен по русскому языку, сообщает «Тагильский рабочий».

Инициировали проверку знаний так, как она будет проводиться у детей, с металлоискателями, камерами, проверкой документов.

Мы сдавали совершенно по-другому, но жизнь идет вперед, все меняется,рассказывает Анастасия, мама одиннадцатиклассника.

Организационных сложностей специалисты не испытывают. Система отлажена, все действия сотрудников отработаны. С каждым годом вводятся новые правила. В этом году новшеств коснулась технология передачи контрольно-измерительных материалов по Интернету.

Сейчас материалы будут в зашифрованном виде передаваться по сети интернет, в связи с этим проверка знаний проходит быстрее.

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