Родители попробовали сдать ЕГЭ по русскому языку в Нижнем Тагиле

25 марта в школе № 64 родители учеников попробовали себя в роли своих детей и сдали единый государственный экзамен по русскому языку, сообщает «Тагильский рабочий».
Инициировали проверку знаний так, как она будет проводиться у детей, с металлоискателями, камерами, проверкой документов.
Мы сдавали совершенно по-другому, но жизнь идет вперед, все меняется,рассказывает Анастасия, мама одиннадцатиклассника.
Организационных сложностей специалисты не испытывают. Система отлажена, все действия сотрудников отработаны. С каждым годом вводятся новые правила. В этом году новшеств коснулась технология передачи контрольно-измерительных материалов по Интернету.
Сейчас материалы будут в зашифрованном виде передаваться по сети интернет, в связи с этим проверка знаний проходит быстрее.