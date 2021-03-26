Роман Широков - о молодежной сборной России: Состав у нас хороший

Роман Широков - о молодежной сборной России: Состав у нас хороший

Сегодня, 17:40ОбществоФото: pxhere.com
Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал чего ждет от предстоящего матча молодежной сборной России на чемпионате Европы со сверстниками из Исландии.

«Шансы перед матчем всегда 50 на 50. Состав у нас хороший, по крайней мере, мы так думаем. Осталось себя показать на этом уровне. Первые матчи с любым соперником очень сложные. Самое главное — хорошо начать не столько по игре, сколько по результату. Если наши ребята действительно так хороши, как мы себе представляем, то, не думаю, что для них проблема, что давно не собирались. Никто с октября не собирался. Они уже почти неделю вместе тренируются, поэтому связи, которые были утеряны, уже восстановились. Ребята поняли, что от них хотят. Без разницы, с какого места, нам главное — выйти из группы», - приводит слова Широкова "Советский спорт".

Напомним, что чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд 2021 года проходит в Венгрии и Словакии. Групповой этап пройдет с 24 по 31 марта.

Российская команда играет в группе C, соревнования в которой проходят в Венгрии. В одной группе со сборной России помимо Исландии находятся команды Дании и Франции, в плей-офф попадут две лучшие сборные.

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