Сергей Гетманенко стал новым руководителем двух муниципальных медиа

Сергей Гетманенко стал новым руководителем двух муниципальных медиа

Сегодня, 21:08
Общество
Фото: Сергей Гетманенко в социальных сетях
Сергей Гетманенко назначен руководителем муниципального учреждения «Тагил-Пресс», куда входит газета и сайт «Тагильский рабочий».

29 марта нового руководителя представят коллегам. Назначение подтвердил сам Сергей Гетманенко в беседе с редакцией TagilCity.ru. Также новый начальник пообещал подробнее рассказать о своей работе позже.

Экс-директор МАУ «Тагил-Пресс» Сергей Лошкин покинул должность весной 2020 года. С того момента муниципальные медиа временно возглавляла гравред Анжела Голубчикова.

Сергей Гетманенко является одним из основателей фестиваля КВН в Нижнем Тагиле. Более 10 лет занимается организацией различных массовых мероприятий, в том числе среди молодежи.

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