Шандалович рассказал о важности реабилитации для переболевших коронавирусом

Шандалович рассказал о важности реабилитации для переболевших коронавирусом

Сегодня, 15:18ОбществоФото: фрагмент видео
Депутат парламента Карелии, заслуженный врач республики Элиссан Шандалович заявил, что в регионе стоит ввести программу комплексной реабилитации для людей, перенесших COVID-19.

Он говорит о том, что все граждане, переболевшие коронавирусом, должны пройти реабилитацию. Даже если болезнь по всем признакам отступила, ее последствия могут быть очень опасны и непредсказуемы. Спикер карельского парламента делится своим опытом работы в качестве врача и подтверждает, что лично наблюдал подобные случаи. Шандалович подчеркивает, что для жителей республики должна заработать единая комплексная программа, которая позволит населению максимально эффективно справиться с последствиями коронавирусной инфекции. Заслуженный врач республики отмечает, что при эффективном действии подобной программы случаев инвалидности в регионе, вызванных ковидом, было бы гораздо меньше.

Как сообщает karelinform.ru, председатель парламента добавил, что в разработке программы будут принимать участие главный реабилитолог Карелии, а также пульмонологи, кардиологи и прочие профильные специалисты. Шандалович пообещал, что парламент будет курировать работы по созданию данной программы реабилитации.

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