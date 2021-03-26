Спасатели вынесли «пострадавшего» при «аварийном розливе топлива» в Нижнем Тагиле

На месте «аварии» с 22 по 25 марта были отработаны алгоритмы прибытия и действия аварийно-спасательной группы, сообщает пресс-служба МБУ «Центр защиты населения».
Сначала спасательное звено производит разведку на месте происшествия, ищет потерпевших в условиях загазованности, а затем эвакуирует.
После этого на месте «происшествия» разворачивается газоспасательная станция по приему и оказания первой помощи пострадавшим. Устанавливается помпа и специальный резервуар для откачки нефтепродуктов.
Отмечается, что спасатели уложились в установленные нормативы во время проведения учений.