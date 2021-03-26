Спецстранспорт будет ездить через НТМК во время ремонта моста в Нижнем Тагиле

НТМК и администрация Нижнего Тагила договорились о маршруте движения МЧС, МВД и «скорой» по территории завода на время ремонта моста на улице Циолковского.

Для своевременной доставки пациентов с острыми сердечными заболеваниями, а также для автомобилей МВД и МЧС будет организован проезд по территории НТМК, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. Для нас это первый опыт пропуска спецмашин на территории предприятия. Необходим четкий регламент для обеспечения бесперебойной работы производства, обеспечения безопасности при организации беспрепятственного проезда, рассказал начальник производственно-распорядительного управления НТМК Александр Грац. Данный регламент проходит стадию утверждения. Схемы проезда ежедневно прорабатываются специалистами завода. При этом задействованы автомобили предприятия. В ЕДДС отметили, что несмотря на отсутствие опыта, служба давно взаимодействует с заводом, что позволит избежать проблем. На протяжении 10 лет действует договор между диспетчерской службой и НТМК об информационном обмене. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев выразил благодарность заводу за оперативную реакцию на просьбу администрации. Мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить задержек при движении спецтранспорта в период ремонта путепровода, так как от этого зависит жизнь и здоровье тагильчан, сказал Владислав Пинаев. Мэр отметил, что регламент будет утвержден уже в ближайшее время. Напомним, закрытие моста на Циолковского запланировано на 11 мая. Также будет перекрыто движение на перекрестке улиц Октябрьской революции и Циолковского и участок дороги от этого пересечения до улицы Серова. Строительство нового путепровода на улице Циолковског обудет проведено в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021 году на эти цели выделят порядка 600 млн рублей. Мост на Циолковского в Нижнем Тагиле планируется перекрыть 11 мая

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