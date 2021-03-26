Старт реноваций в Свердловской области ожидается в 2021 году

Старт реноваций в Свердловской области ожидается в 2021 году

Сегодня, 17:34ОбществоФото: pixabay.com
Проекты комплексного развития и улучшения территории в Свердловской области могут появиться уже в 2021 году.

Состоялось заседание совета по комплексному развитию территорий. По его итогам в 2021 году могут появиться первые реализуемые проекты на Урале, сообщает «Федерал Пресс».

Мне точно известно, что субъекты ведут переговоры с инвесторами,отмечает Владимир Якушев, полпред президента в УрФО.

Для реализации задуманного, нужны соответствующие нормативные акты, переговоры, в связи с этим основная работа по проектам КРТ планируется и на последующие года.

Также обсуждения коснулись федеральных субсидий застройщикам. Денежные средства будут выделены в первую очередь в малых городах. Претендовать на вложения областные центры, могут при наличии на их территории множества объектов, которые нельзя изъять без компенсации.

При реализации проектов не забудут о правах граждан при расселении, отметил полпред Владимир Якушев.

Напомним, Закон о комплексном развитии территорий региона или реновации подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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