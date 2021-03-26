Владимир Путин предложил сделать реалити-шоу из конкурса «Учитель года»

Владимир Путин предложил сделать реалити-шоу из конкурса «Учитель года»

Сегодня, 21:38ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Президент России Владимир Путин предложил поменять формат проведения конкурса «Учитель года» и сделать его в виде реалити-шоу, сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующее предложение президент озвучил во время участия в заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Владимир Путин считает, что формат реалити-шоу будет длительное время поддерживать интерес к участникам.

Я уже администрации говорил об этом, что-то не вижу, чтобы какая-то работа в этом направлении шла,заявил Владимир Путин.

Также он поддержал мысль включить номинации для директоров школ и их заместителей в перечень номинаций конкурса.

Напомним, 21 марта стало известно, что три учителя СОШ № 81 в Нижнем Тагиле стали победителями на конкурсе «Учитель будущего». В общей сложности в финале участвовали 30 команд со всей России.

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