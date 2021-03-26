Застройщика Екатеринбурга судят за обман пятидесяти семей

Нами представлены документы, согласно которым почти 200 миллионов рублей было получено по договорам, после чего 198 миллионов рублей было потрачено на закупку материалов. Среди документов — заверенные выписки по расчетному счету, а также чеки от сторонних организаций, где закупался материал. Всё это мы передали в органы следствия, все это будет исследоваться, судья даст правовую оценку, рассказал Вячеслав Войнов, адвокат компании «Центр загородной недвижимости».