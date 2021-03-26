Заявление в прокуратуру из-за нечищеных дорог подали жители поселка Уралец

Напомним, жители поселка Уралец второй раз за март пожаловались на то, что улицы не чистят от снега. Мусор на улице Дунитовая не вывозится уже две недели, так как КАМАЗ, который должен его убирать, застревает в снежной каше и не может проехать к контейнерам.