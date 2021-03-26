Заявление в прокуратуру из-за нечищеных дорог подали жители поселка Уралец

Документ с подписями и отметкой о принятии находится в распоряжении редакции TagilCity.ru.
Местные жители охотно ставили подписи под заявлением, так как ситуация никак не меняется, несмотря на неоднократные обращения сельчан к главе администрации Дмитрию Кравченко, рассказала редакции жительница поселка Дарья.
Когда я вчера собирала подписи под коллективной жалобой в прокуратуру, документ подписывали все жители поселка — и молодые, и пожилые. Сельчане жалуются, что не могут пройти в магазин, что не могут проехать на машинах. Людям реально надоела эта ситуация, пояснила девушка.
Дарья отметила, что сегодня как минимум две машины застряли в центре поселка на улице Ленина. Людям самим пришлось брать в руки лопаты и чистить снег, а также выталкивать автомобили всеобщими силами по колено в грязи.
После того как я собрала подписи, мне теперь все звонят и говорят о том, как они пытались безрезультатно бороться с главой поселка Кравченко, рассказала Дарья.
Также она пояснила, что люди, которые занимают руководящие должности в поселке, например старшая медсестра в больнице, отказались подписывать жалобу. При этом они ссылаются на «долг службы».
Прямым текстом говорят, что им нельзя. Правда кто им запретил — не понятно, отметила девушка.
Глава администрации поселка Уралец Дмитрий Кравченко на неоднократные звонки журналиста TagilCity.ru на сотовый телефон не ответил. Его секретарь Лариса Покрышкина комментарии относительно ситуации дать отказалась.
Как пояснили в Управлении территориального развития и общественных связей администрации Нижнего Тагила, расчистка дорог от снега в поселке Уралец проводилась шесть раз в январе, четыре раза в феврале и шесть раз в марте, последний раз 18 числа.
Там отметили, что в первую очередь снег чистят на проездах к социально значимым объектам. Придомовые территории и подъезды к домам расчищают управляющие компании, либо собственники самостоятельно. С 28 марта запланирован очередной цикл расчистки улиц поселка.
Однако Дарья не согласна с этими данными и считает, что с 18 марта, за неделю, дороги во всем поселке не могли прийти в такой вид.
Напомним, жители поселка Уралец второй раз за март пожаловались на то, что улицы не чистят от снега. Мусор на улице Дунитовая не вывозится уже две недели, так как КАМАЗ, который должен его убирать, застревает в снежной каше и не может проехать к контейнерам.